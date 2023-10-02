В Татарстане отменили кубок по бездорожью из-за медведей

Президент АНО "Центр содействия развитию автомобильного спорта" Павел Лылов отметил, что при подготовке проведения соревнований в 2024 году организаторы оценят обстановку и рассмотрят возможные альтернативные места для гонки

КАЗАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Кубок Татарстана по трофи-рейдам (гонки по бездорожью) "Распутье", который должен был пройти с 6 по 8 октября в Рыбно-Слободском районе, был отменен из-за медведей. Об этом ТАСС сообщил организатор соревнований, президент АНО "Центр содействия развитию автомобильного спорта" Павел Лылов.

"Увеличилась популяция [медведей]. Мы проводим гонки уже давно, много лет, "Распутье" уже 20 лет. Как правило, проводили в шумбутском лесу, это Рыбная Слобода. В этом году приехали, все согласовали с Минспортом, с Федерацией, с главой, с МВД, весь пакет документов собрали, базовый лагерь подготовили. И стали встречать повсюду следы медведей в большом количестве. В этом лесу их в таком количестве никогда не было", - сказал Лылов.

Организаторы, по его словам, связались с охотниками и охотоведами района, подняли материалы, снятые на фотоловушки. "Медведей много и медведи с медвежатами еще. Как организатор этого мероприятия, я просто не имею права подвергать риску экипажи соревнований", - сказал Лылов.

Он отметил, что при подготовке проведения соревнований в следующем году организаторы оценят обстановку и рассмотрят возможные альтернативные места для гонки.

В мае 2023 года Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам сообщал, что на территории республики по итогам учетов обитает 25 особей медведей. Их можно встретить в северной части ареала - на территории Агрызского, Зеленодольского, Мамадышского, Рыбно-Слободского и Сабинского районов. Мигрируют они из лесов Кировской области и Марий Эл. Во время летней миграции их численность достигает 60-70 особей. Бурый медведь занесен в Красную книгу Татарстана.