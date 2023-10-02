В Думе заявили, что поправки в УК нужны для борьбы с распространением вейпов среди детей

Группа депутатов ранее внесла в Госдуму законопроект об уголовном наказании вплоть до ареста на срок до шести месяцев за систематическое вовлечение детей в потребление табака и никотинсодержащей продукции

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Массовое распространение вейпов и электронных сигарет среди детей требует уголовно-правового реагирования. Такое мнение высказала ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина, комментируя законопроект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовном наказании вплоть до ареста на срок до шести месяцев за систематическое вовлечение детей в потребление табака и никотинсодержащей продукции. Речь идет о случаях, когда лицо дважды в течение одного года привлекалось к административной ответственности за подобные нарушения. Законопроектом предусмотрено наказание за такое правонарушение в том числе для родителей и педагогов.

"В апреле Госдумой был принят ряд законов, в том числе по ужесточению правил продажи вейпов и электронных сигарет, а также по усилению административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотинсодержащей продукции и за продажу несовершеннолетним таких изделий. Уже тогда мы с коллегами, понимая масштаб проблемы, обсуждали, что дальнейшим последовательным шагом должно стать внесение изменений в УК РФ. Данный вопрос критичен, сегодняшняя тенденция по массовому распространению среди детей различных табачных изделий, в том числе вейпов и электронных сигарет, как нам видится, требует в том числе и уголовно-правового реагирования", - сказала депутат.

Инициатива депутатов не нашла поддержки в правительстве РФ и Верховном суде. В отзыве кабмина на законопроект указано, что в апреле 2023 года были существенно увеличены размеры штрафа за вовлечение детей в курение, а "пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических и иных данных, свидетельствующих о недостаточности или неэффективности установленных мер административной ответственности".

"При этом Конституционный суд РФ неоднократно обращал внимание на то, что уголовный закон, будучи в силу своей правовой природы крайним средством, с помощью которого государство осуществляет реагирование на факты правонарушающего поведения, распространяет свое действие лишь на те сферы общественных отношений, регулирование которых с помощью правовых норм иной отраслевой принадлежности оказывается недостаточным", - говорится в отзыве.

Верховный суд РФ указал, что "вопрос о введении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции после привлечения лица к административной ответственности нуждается в дополнительной аргументации".