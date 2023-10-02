Белорусская активистка требует €5 тыс. за нарушение Литвой правовых процедур

Суд не установил дату рассмотрения жалобы

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Активистка белорусской оппозиции Ольга Карач продолжает требовать от Литвы компенсацию в размере €5 тыс. за нарушение установленного срока рассмотрения просьбы о предоставлении убежища. Об этом сообщил Верховный административный суд Литвы.

"Судом получено соответствующее заявление от имени Карач. Дата рассмотрения жалобы пока не установлена", - сообщила судебная инстанция в информации для СМИ.

Вильнюсский окружной административный суд на жалобу Карач в начале сентября постановил, что сроки рассмотрения ее просьбы о предоставлении убежища были нарушены. Такие заявления должны быть рассмотрены в течение шести месяцев. В случае с Карач процесс затянулся более чем на год. Одновременно суд признал просьбу о денежной компенсации безосновательной.

Карач находится в Литве уже девять лет. Департамент госбезопасности балтийской республики утверждал в августе, что активистка, обвиняемая Минском в причастности к террористической деятельности, сотрудничала со спецслужбами России. Сама она факт такого сотрудничества отрицает.