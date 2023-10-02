В Беслане в 2024 году выполнят все мероприятия программы развития города

Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что в этом году закончат 21 объект

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Все мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Беслана в Северной Осетии будут выполнены в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По Беслану финансирование полное по всем мероприятиям. Если в прошлый раз, вы помните, я докладывал, что не все мероприятия были обеспечены, то в этом году после вашего поручения все мероприятия обеспечены. В этом году мы заканчиваем 21 объект, в следующем году - 24 объекта, и по программе социально-экономического развития Беслана в следующем году все мероприятия будут выполнены", - сказал Меняйло.

Объекты по генплану

Как сообщили ТАСС в администрации главы и правительства республики, в рамках генерального плана социально-экономического развития в Беслане реконструируют Дом культуры БМК. Здание, которое было построено в 1937 году и тесно связано с маисовым комбинатом, простаивало более семи лет. Сейчас на историческом объекте активно ведется работа.

Будет проведена и реконструкция поликлиники Правобережной центральной районной больницы. Объект построили в 1989 году и с тех пор здание ни разу капитально не ремонтировали. В обновленном медучреждении разместятся детская и взрослая поликлиники.

Также будет построена подстанция скорой помощи. Решение о демонтаже старого здания было принято в связи с его аварийным состоянием.

По улице Менделеева в Беслане будет возведена школа на 550 мест в рамках нацпроекта "Образование". По проекту школа будет состоять из нескольких блоков разной этажности с актовым и спортивным залами, просторными кабинетами, библиотекой, столовой и футбольным полем во дворе.

Согласно генплану города в Беслане уже открыт стадион "Пищевик", завершено строительство международного культурно-патриотического центра "Беслан. Школа №1".