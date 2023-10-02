Reuters: в Буркина-Фасо более 1 млн детей не могут пойти в школу из-за ситуации в стране

По данным ЮНИСЕФ, около 6 тыс. школ оставались закрыты по состоянию на 1 октября, когда в республике начался учебный год

ПРЕТОРИЯ, 2 октября. /ТАСС/. Более 1 млн детей и 30 тыс. учителей не смогли начать учебный год в Буркина-Фасо из-за нестабильной ситуации в стране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ЮНИСЕФ.

По данным организации, около 6 тыс. школ оставались закрыты по состоянию на 1 октября, когда в Буркина-Фасо начался учебный год. В ЮНИСЕФ подчеркнули, что сотрудничают с властями страны для облегчения доступа к образованию.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".