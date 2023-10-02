В Забайкалье отменили постановление о сокращении завучей в школах

Как сообщили в правительстве региона, причиной отмены стало неправильное понимание и неясность применения некоторых норм этого документа

ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил постановление, согласно которому сокращались ставки учителей в школах, где учатся менее 200 детей. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

"Постановление №496 отменено губернатором Забайкалья. Из-за сложившегося неправильного его понимания и неясности применения ряда норм этого документа", - говорится в сообщении.

Постановление было подписано 15 сентября. В нем сообщалось, что в малокомплектных школах больше не будет ставки замдиректора, в школах с числом учеников от 200 до 270 сохранится полставки на эту должность. В более крупных учреждениях количество ставок рассчитывается в зависимости от количества учеников.

Ранее и.о. министра образования Забайкалья Марина Секержитская сказала, что постановление было принято для оптимизации расходов бюджета края на административно-управленческий персонал. Ожидалось, что изменения коснутся 295 завучей.

Мнение депутата

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев критично высказался о принятом постановлении. По его мнению, директора сельских школ не выдержали бы повышения нагрузки и начали бы увольняться. Это негативно отразится не только на образовательном процессе, но и на демографической ситуации в регионе.

30 сентября он написал обращение к губернатору и попросил провести совещание с участием ответственных лиц в правительстве Забайкалья, глав муниципальных образований, представителей краевой федерации профсоюзов и регионального отделения "Народного фронта". Как сообщил ТАСС помощник депутата, на данный момент подтверждение о проведении совещания не поступало.

Гурулев приехал в Забайкалье 2 октября на региональную неделю. Здесь он встретился с сотрудниками средней школы села Урлук Красночикойского района. По словам депутата, все учителя возмущены сокращением заместителей директоров. По мнению Гурулева, объем работы завучей не зависит от количества учеников в школе. А переложить всю нагрузку на директоров будет невозможно.