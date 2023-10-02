На Белорусском вокзале Москвы открыли новый пешеходный тоннель и южный павильон

Сходы на платформы оборудовали эскалаторами и лифтами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Южный турникетный павильон и пешеходный тоннель открылись на Белорусском вокзале для направлений МЦД-1 и МЦД-4 в Москве. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

"На Белорусском вокзале открылись два новых объекта пассажирской инфраструктуры - южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который позволит обеспечить проход на платформы МЦД-1 и МЦД-4. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, сходы на платформы оборудованы эскалаторами и лифтами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в ходе подготовки к запуску МЦД-4 на вокзале были возведены три новые платформы - две береговые и одна островная, для приема и отправки поездов МЦД, пригородных электричек и аэроэкспрессов. На островной платформе возможна кросс-платформенная - без перехода - пересадка пассажиров между двумя диаметрами.

Береговая платформа, которая ранее располагалась напротив жилого дома, смещена в сторону остановочного пункта Беговая, а площадка у дома благоустроена, добавляется в материале.