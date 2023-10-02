Организаторы концертов Максима Галкина в Казахстане предложили перенести выступления

Мероприятия 8 и 9 октября в Астане и Алма-Ате отменили в связи с ремонтными работами в залах

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Организаторы концертов артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в Казахстане предлагают перенести на другие даты запланированные на 8-9 октября в Астане и Алма-Ате выступления, которые оказались отменены в связи с ремонтными работами в залах. Об этом сообщил продюсер, организатор мероприятий в республике Алексей Пучков.

"Ситуация с концертами Максима Галкина в городах Алматы и Астана оставляет желать лучшего. Сегодня мы получили официальные уведомления от концертных площадок об отмене концертов и даже о расторжении договора в одностороннем порядке со стороны Центрального концертного зала Qazaqstan, продажи билетов на сайте topbilet.kz были сразу же остановлены. Понимая, что посты концертных площадок в соцсетях и на официальных ресурсах, размещенные без уведомления организатора, спровоцировали широкий общественный резонанс, мы сразу же отправили площадкам официальные письма с предложением предоставить свободные даты для переноса и проведения концерта либо предложить альтернативные варианты для решения данного вопроса", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, в настоящий момент организаторы ожидают ответы от концертных площадок.

В конце августа концерт Галкина уже отменяли в Астане в связи с проведением в местном концертном зале Дня учителя. Артист тогда пожаловался, что в Казахстане "на государственном уровне" препятствуют проведению его концертов в Астане и Алма-Ате.