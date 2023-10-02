В Японии сентябрь 2023 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Средняя температура в течение месяца была на 2,66 градуса Цельсия выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 годы

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Сентябрь 2023 года в Японии стал самым жарким за всю историю наблюдений, которые начались в стране в 1898 году. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Средняя температура в течение месяца была на 2,66 градуса Цельсия выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 годы.

Самым жарким в истории стало и прошедшее лето в Японии, средняя температура в июне - августе в этом году выросла на 1,76 градуса Цельсия от нормы.

Период наиболее жаркой погоды в Японии обычно приходится на июль и август, когда температура неоднократно приближалась к отметке в 40 градусов Цельсия. Жара усугубляется высокой влажностью, ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируются сотни летальных случаев.