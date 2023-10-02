В РПЦ заявили о поддержке посредничества Иерусалимского патриархата на Украине

По словам советника Патриарха Московского и всея Руси протоиерея Николая Балашова, "Русская православная церковь приветствует любые посреднические усилия, имеющие целью развитие диалога и скорейшее установление справедливого мира на Украине"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский патриархат поддерживает инициативу Иерусалимской православной церкви выступить с посреднической миссией с целью прекращения военного противостояния на Украине, а также для предотвращения раскола в православном мире. Об этом сообщил советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заявление которого приводится в Telegram-канале отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

"В Риме Патриарх Иерусалимский Феофил анонсировал готовность Иерусалимской церкви выступить с посреднической миссией, направленной на преодоление военного противостояния на Украине и достижение мира посредством переговоров, а также на продолжение диалога, который должен предотвратить "угрозу раскола в теле Православной церкви". <...> Русская православная церковь приветствует любые посреднические усилия, имеющие целью развитие диалога и скорейшее установление справедливого мира на Украине. С тем большим уважением мы относимся к подобным инициативам, исходящим от Патриарха Святого града Иерусалима, предстоятеля древнейшей церкви, которая является матерью всех христианских церквей", - сказал Балашов.

Он также обратил внимание на готовность Иерусалимского патриарха сделать все возможное для "исцеления отношений внутри православной семьи". По словам Балашова, Московский патриархат поддерживает и намерение Иерусалимской церкви способствовать соборному обсуждению проблем, имеющихся в мировой православной семье. Ключевая роль в обеспечении такой дискуссии, напомнил представитель РПЦ, неоднократно в истории принадлежала Иерусалиму.

"Мы помним и Амманскую встречу предстоятелей и представителей ряда поместных православных церквей, состоявшуюся по инициативе патриарха Феофила в 2020 году. Она явилась важным шагом в области межправославного общения, этот шаг нуждается в продолжении. Значение диалога между церквами невозможно переоценить, даже если его осуществление встречается с множественными трудностями, а предстоятели некоторых церквей заранее заявляют о принципиальном отказе от обсуждения своих решений", - отметил советник патриарха.

В РПЦ высоко оценивают труды Иерусалимского предстоятеля в деле сохранения, защиты и укрепления христианского присутствия в Святой Земле и в целом на Ближнем Востоке, добавил Балашов. "Русская православная церковь и впредь будет всемерно поддерживать эти мужественные усилия, которые находят глубокий отклик в сердцах наших соотечественников, с любовью и благоговением почитающих Гроб Господень и иные общехристианские святыни, хранителем которых является Иерусалимский патриарх", - заключил он.

Разделение в православии

В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ), которая получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. К настоящему времени ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки. Решение Александрийского патриарха также поддержал Синод Александрийской церкви. Большинство поместных православных церквей, однако, не принимают новую структуру.

Русская православная церковь ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической Украинской православной церкви.