В Дагестане направят более 150 млн рублей пострадавшим от града жителям Буйнакска

Уточняется, что 130 млн рублей будет направлено на единовременную материальную помощь, еще 22 млн направят на оказание финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Более 150 млн рублей направят для оказания помощи жителям Буйнакска и Буйнакского района, где летом от дождей с градом пострадали жилые дома и социальные объекты. Средства выделят из резервного фонда, сообщили в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Свыше 152 млн рублей направят на помощь пострадавшим от града в Буйнакске из резервного фонда. <…> В настоящее время МЧС Дагестана осуществляет проверку представленных документов. Кроме того, 16 млн из резервного фонда выделят пострадавшим в Буйнакском районе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 130 млн рублей будет направлено на единовременную материальную помощь, которую получат более 13 тыс. человек. Еще 22 млн рублей будет направлено на оказание финансовой помощи 440 гражданам в связи с частичной утратой имущества первой необходимости.

В июне после ливней с градом в Буйнакске был введен режим ЧС. В городе пострадали жилые дома и соцобъекты. По данным регионального правительства, в Буйнакске поступили заявления о повреждении более 4 тыс. домовладений, в которых проживают более 17 тыс. человек. В Буйнакском районе были повреждены более 400 домовладений, в которых проживают более 2 тыс. человек. Ранее сообщалось, что на возмещение ущерба после града региональные власти выделили из бюджета 10,5 млн рублей.