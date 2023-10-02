Умер бывший начальник ГУ МВД Свердловской области Владимир Воротников

Похороны бывшего полицейского пройдут 4 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Умер бывший начальник ГУ МВД по Свердловской области Владимир Воротников, занимавший эту должность в общей сложности семь лет. Как сообщил журналистам пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, Воротникова похоронят 4 октября.

"В последний путь генерала Воротникова проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют. Необходимую помощь в организации прощания с заслуженным ветераном гарнизона оказывает свердловский главк МВД", - сказал Горелых, отметив, что Воротников был "легендарным сыщиком".

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Воротников руководил региональным ГУ МВД с 1994 по 1996 и с 2001 по 2006 годы. Он умер 1 октября.

Он добавил, что прощание состоится в Храме-на-Крови, похоронят Воротникова на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.