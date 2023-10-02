Глава Югры заявила, что не будет строить "дворцы для бездомных животных"

Наталья Комарова отметила, что регион планирует добиться ситуации, чтобы ни одно животное не оставалось без хозяина

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила гражданам самостоятельно "пристраивать" бездомных собак. Об этом она сообщила в ходе встречи с жителями Нягани, отвечая на один из вопросов.

"Домашние животные без хозяина не появляются из ниоткуда. Посмотрите сами на себя. И вот так вот вести себя, требовать жестко нужно с каждого, начиная с себя. Вы че? Я что, тут буду дворцы строить для бездомных животных? И потом содержать все это? Не наигрались? Извините, что я жестко, но честное слово, уже вот здесь вот", - сказала Комарова.

Она добавила, что в 2025 году Югра планирует добиться ситуации, чтобы ни одно животное не оставалось без хозяина. "У него должен появиться частный хозяин или муниципалитет. Для этого жители прежде, чем завести домашнее животное должны хорошо подумать", - сказала Комарова.

В свою очередь глава Нягани Иван Ямашев сообщил, что что в муниципалитете работает приют для бездомных животных. Там уже содержатся 30 кошек и более 240 собак. Но заявки от населения продолжают поступать, а служба по отлову порой не справляется с поставленными задачами. В свою очередь одна из жительниц сообщила, что она пыталась решить проблему по одной из беременных собак, которая ждет щенков, но проблема не решается, поскольку она убегает от службы отлова.