Калужан предупредили о съемках фильма по книге Прилепина с актерами в форме ВСУ

Съемки картины пройдут в селе Канищево

КАЛУГА, 2 октября. /ТАСС/. Съемки художественного сериала "Ополченский романс" по одноименному произведению Захара Прилепина начались в Калужской области. Жителей региона предупредили, что на территории области будут отсняты сцены, в которых участвует техника с украинской символикой и актеры в форме Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.

"В России стартовали съемки художественного сериала "Ополченский романс" по одноименному произведению Захара Прилепина. <...> Кинокомпания Greenwich production приносит извинения за неудобства, связанные с ограничением движения автотранспорта в местах проведения съемок, а также предупреждает о том, что при производстве фильма используется музейная техника с украинской символикой и задействованы актеры в форме Вооруженных сил Украины", - говорится в распространяемом сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, это первая попытка художественного осмысления писателем прожитых в Донбассе военных лет. Съемки сериала пройдут в селе Канищево Калужской области, будут использованы бронетранспортеры и пиротехника. В качестве режиссера сериала дебютировал Олег Лукичев, в картине задействованы актеры, в том числе Владимир Стеклов, Алексей Вертков, Виталий Кищенко. Релиз сериала запланирован на 2024 год.

В сентябре 2020 года Прилепин представил в ТАСС свою новую книгу "Ополченский романс" - о годах жизни в Донбассе после 2014 года. Он занимал пост заместителя командира батальона ДНР, который покинул в июле 2018 года.

Прилепин - прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий "Большая книга", "Национальный бестселлер" и "Ясная Поляна". Автор романов "Обитель", "Санькя", "Патологии", "Черная обезьяна", циклов рассказов "Восьмерка", "Грех", "Ботинки, полные горячей водкой" и "Семь жизней", сборников публицистики "К нам едет Пересвет", "Летучие бурлаки", "Не чужая смута", "Взвод", "Некоторые не попадут в ад". В феврале 2017 года ему была присуждена премия правительства РФ в области культуры за 2016 год.