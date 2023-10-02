В Брянской области сняли карантин по антракнозу земляники

Специалисты выкопали все поврежденные растения, поместили их в яму с дезинфицирующим раствором и захоронили

БРЯНСК, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты сняли карантин по антракнозу земляники в Брянской области, он был введен с 2020 года на территории Погарского района. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

"В результате в соответствии с критериями ликвидации популяции антракноза земляники Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям было принято решение об упразднении карантинной фитосанитарной зоны на площади 8,92 га", - говорится в сообщении.

Специалисты выкопали все поврежденные растения, поместили их в яму с дезинфицирующим раствором и захоронили. Очаг и близлежащую зону - перепахали и обработали пестицидами. В 2023 году принятые меры дали результат. Антракноз ликвидирован, это подтвердили контрольные исследования.

"Еще в 2020 году специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в Погарском районе был выявлен очаг антракноза земляники. Это обстоятельство стало основанием для установления карантинной фитосанитарной зоны и утверждения карантинного фитосанитарного режима", - пояснили в управлении.

Антракноз земляники - карантинная болезнь, которая поражает плодовые, бобовые, овощные, древесные, кустарниковые и травянистые культуры. Заболевание может привести к потере 80% урожая. Антракноз опасен тем, что долгое время может не проявляться открыто.