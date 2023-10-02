2 октября, 13:50

Цукерберг опубликовал фото со следами побоев на лице после спарринга

Владелец корпорации Meta не уточнил, с кем проходил спарринг

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Владелец признанной в РФ экстремистской корпорации Meta Марк Цукерберг опубликовал фотографию с синяками и следами побоев на лице.

"Спарринг пошел немного не по плану. Возможно, надо будет обновить мою аватарку", - написал он под фотографией в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta).

На фотографии у Цукерберга видны синяки под глазами и ссадина на переносице.

Цукерберг не уточнил, с кем проходил спарринг. Основатель Meta занимается единоборствами и ранее неоднократно публиковал фотографии с тренировок и учебных боев с различными спортсменами. Летом 2023 года владелец Twitter Илон Маск вызвал Цукерберга на поединок, однако тот так и не состоялся. 

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