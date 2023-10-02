РАНХиГС и Высшая школа бизнеса Узбекистана договорились о сотрудничестве

В частности, будут прорабатываться вопросы организации взаимных стажировок для преподавателей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. РАНХиГС и Высшая школа Узбекистана договорились о сотрудничестве в сфере образования. В частности, будут прорабатываться вопросы организации взаимных стажировок для преподавателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

"Проректор президентской академии Полина Немировченко предложила Высшей школе бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Высшая школа Узбекистана) организовать обучение для слушателей из Республики Узбекистан на краткосрочных программах ДПО академии. Также стороны договорились создать контактные группы для дальнейшего взаимодействия по обозначенным направлениям и уже на следующей неделе обменяться промежуточными итогами проработки вопросов, включая направление преподавателей на взаимные стажировки. Эти и другие вопросы перспектив сотрудничества обсудили на встрече представители академии и Высшей школы Узбекистана", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Высшей школе Узбекистана поддержали предложение академии о разработке совместной программы MBA (мастер делового администрирования) с реализацией по программе двойного диплома.