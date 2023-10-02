В Мытищах пройдет самый массовый открытый школьный урок по математике

В мероприятии примут участие около 250 школьников, учителя, представители власти и бизнеса

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Около 250 школьников, являющихся активистами "Движения Первых", а также учителя, представители власти и бизнеса примут участие в самом массовом в РФ открытом уроке по математике. Установление национального рекорда состоится 4 октября в школе в Мытищах в преддверии Дня учителя, об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

"Массовый открытый урок по математике является уникальным для Российской Федерации и Московской области. Установления нового рекорда позволит популяризовать отечественную педагогику. Это также привлечет школьников к новым интересным и увлекательным форматам проведения учебных дисциплин, что является важным для системы образования Подмосковья и России в целом", - привели в пресс-службе слова председателя регионального отделения "Движения Первых" Юрия Макеева.

Отмечается, что проведение самого массового открытого урока по математике в РФ запланировано на 4 октября. Мероприятие пройдет в мытищинской школе №27 в преддверии Дня учителя. Для официального установления национального рекорда участие примут 250 школьников - активистов "Движения Первых", а также учителя Подмосковья, представители власти и бизнеса. Проведет открытый урок учитель и блогер Алла Жовнер.

В пресс-службе также добавили, что открытый урок даст старт третьей научно-исследовательской конференции "Математический форум школьников Московской области", которая пройдет в ноябре этого года. Ее проведет областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей совместно с Российским движением детей и молодежи "Движение Первых". В ней могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования Подмосковья в возрасте с 11 до 15 лет.