Минздрав Иордании объявил о 163 случаях заражения корью в королевстве

Глава ведомства Фирас аль-Хавари отметил, что причиной заражения стали ошибки медиков, допущенные во время прививок, и некачественная вакцина

БЕЙРУТ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Иордании зафиксировали 163 случая заражения корью в период проведения кампании по вакцинации населения с апреля по июнь. Об этом, как сообщил телеканал Al Mamlaka, заявил на пресс-конференции в Аммане министр здравоохранения королевства Фирас аль-Хавари.

"Причиной заражения стали ошибки медиков, допущенные во время прививок, и некачественная вакцина, - сказал он. - 15 человек умерли от этого опасного вирусного заболевания".

Аль-Хавари подчеркнул, что нынешний уровень распространения кори в Иордании невелик. "Это не первая вспышка кори и не первая кампания, проводимая в Иордании", - отметил министр, напомнив, что в 2013 году были инфицированы 130 человек.

Глава Минздрава уточнил, что прививочная кампания охватит свыше 90% населения. "Выявлены лица, контактировавшие с заразившимися вирусом кори, в эту группу вошли 120 тыс. человек", - сообщил он.

Корь начала вновь распространятся в королевстве из лагерей сирийских беженцев. По информации агентства Petra, в 2019 году врачи выявили троих детей со смертельно опасным вирусом в лагере Эль-Азрак, в 70 км от Аммана.

Иорданский Минздрав регулярно проводит иммунизацию детей в лагерях беженцев инактивированной полиомиелитной вакциной. Содействие иорданским властям оказывают сотрудники региональных представительств Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Всего на территории Иордании проживает свыше 660 тыс. сирийцев.