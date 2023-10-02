Глава ВОЗ приветствовал присуждение Нобелевской премии Карико и Вайсману

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, их открытия в разработке мРНК-вакцины "сыграли исключительно важную роль в том, что пандемия была взята под контроль"

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал великим днем для науки присуждение Нобелевской премии американо-венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за открытия, позволившие разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19. Выступая на брифинге в Женеве, он поздравил лауреатов.

"Сегодня великий день для здравоохранения, великий день для науки и великий день для вакцин. Я адресую мои самые теплые поздравления доктору Каталин Карико и доктору Дрю Вайсману, которые сегодня были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины за их работу по развитию технологии, которая привела к мРНК-вакцинам от COVID-19", - отметил гендиректор.

Гебрейесус напомнил, что "безопасные и эффективные вакцины от COVID-19 сыграли исключительно важную роль в том, что пандемия была взята под контроль".

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 27 сентября 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировали 770 875 433 случая заражения коронавирусом и 6 959 316 летальных исходов. Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.

О премии

В понедельник Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма сообщил о том, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2023 года присудили американо-венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Они стали лауреатами премии за "их открытия в области модификации нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19", говорится в мотивировочной части решения комитета.