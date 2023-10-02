В Петербурге открыли мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе

Постановление об установке памятной доски было подписано губернатором Александром Бегловым 20 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе открыли на фасаде дома №13 на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, где клуб размещался с 1981 года до начала 1990-х.

"Знаковое и долгожданное событие для поклонников русского рока! На Рубинштейна, 13 сегодня открыли мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе - именно там располагалась легендарная концертная площадка. На открытие доски собрались не только петербуржцы, но и поклонники из Москвы, Тулы, Екатеринбурга", - прокомментировал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Он напомнил, что постановление об установке памятной доски было подписано губернатором Александром Бегловым 20 июня. Вечером 2 октября на сцене театра "Зазеркалье", который расположен в здании, где находился рок-клуб, пройдет концерт, посвященный открытию мемориальной доски.

"Ленинградский рок-клуб - это целая эпоха в истории отечественной рок-музыки, настоящий символ нашего города и неотъемлемая часть богатой культурной жизни", - добавил Пиотровский.

Ленинградский рок-клуб был создан 7 марта 1981 года в Ленинграде и просуществовал около 10 лет. На его сцене выступали музыкальные группы "Аквариум", "Кино", "Зоопарк", "Пикник", "Алиса", "Поп-механика", "ДДТ", "Наутилус Помпилиус" и другие исполнители, песни которых вошли в золотой фонд русского рока. К началу 1990-х его членами были более 150 коллективов.