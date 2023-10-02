В Минске начали процесс против заочно осужденного за терроризм оппозиционера Прокопьева

В СК Белоруссии сообщили, что его обвинили в разжигании социальной вражды и розни, публичных призывах к захвату и насильственному изменению конституционного строя, клевете на президента страны, содержащейся в информации, размещенной в интернете

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство в отношении находящегося за рубежом оппозиционера Вадима Прокопьева, приговоренного ранее заочно к 25 годам лишения свободы за терроризм. Об этом сообщили в ведомстве.

"Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении Вадима Прокопьева - лица, причастного к террористической деятельности", - отметили в СК Белоруссии.

В этот раз Прокопьева обвинили в разжигании социальной вражды и розни, публичных призывах к захвату и насильственному изменению конституционного строя, клевете на президента Белоруссии, содержащейся в информации, размещенной в интернете. Также ему инкриминировали публичное оскорбление президента страны, оскорбление представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Прокопьеву необходимо явиться в отдел Главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета в Бресте, проинформировали в СК Белоруссии.

Минский городской суд 21 июня вынес приговор в отношении 18 человек по обвинению в планировании и совершении терактов, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти и других преступлений. Тогда суд заочно приговорил Прокопьева к лишению свободы сроком на 25 лет.

В середине июля 2021 года Комитет госбезопасности Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома депутата Олега Гайдукевича. 11 июля парламентарий сообщил, что в его дом ночью бросили бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась. В результате инцидента никто не пострадал. Тогда КГБ задержал по этому делу более 20 подозреваемых.