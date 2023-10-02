2 октября, 14:52

Одесситы не поддержали переименование площади Льва Толстого

Историко-топонимическая комиссия предлагала переименовать ее в честь основоположника еврейской литературы на идише Менделя Мойхер-Сфроима

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Жители Одессы выступили против предложения историко-топонимической комиссии переименовать площадь Льва Толстого в честь одессита, основоположника еврейской литературы на идише Менделя Мойхер-Сфроима.

По данным местного издания "Думская", на общественное обсуждение выносился вопрос о переименовании 39 топонимов Одессы. Голосование завершилось 1 октября, по его результатам горожане не поддержали переименование площади Льва Толстого.

В последние месяцы в Одессе демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице города Екатерине II, два монумента писателю Максиму Горькому, идет процесс переименования около 200 топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Белоруссией.

В частности, уже переименованы Суворовский район в Пересыпский, а Малиновский (назван в честь советского маршала Родиона Малиновского) в Хаджибейский. Однако в августе мэр города Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Пушкину.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. 

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