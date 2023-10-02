В Петербурге более 1 млн человек прошли вакцинацию против гриппа

Запланировано привить более 3 млн петербуржцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Более 1 млн человек прошли вакцинацию против гриппа в Петербурге, что составляет порядка 33% от плана. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев в своем Telegram-канале.

"В рамках национального календаря профилактических прививок в Петербурге к началу октября от гриппа вакцинировались 1 074 086 человек, что составляет порядка 33% от планового показателя. Наибольший охват отмечен среди беременных женщин - 60,6% от плана", - написал он.

Как отметил Эргашев, прививочная кампания началась 28 августа. В этом году запланировано привить более 3 млн петербуржцев - 60% населения. Из них более 2 млн - взрослые, 500 тыс. - дети и 12 тыс. - беременные. На сегодняшний день в Петербург поставлено 1,3 млн доз вакцин против гриппа. Вакцинами обеспечено детское население на 92,1% от плана, взрослое - на 33,2%, беременные - на 100%.

По его словам, в районах города организована работа передвижных прививочных пунктов, работают передвижные бригады в организациях. Иммунизация проводится у станций метро, торговых центров и в крупных торговых точках.