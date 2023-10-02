Ведущее продюсерское агентство Японии сменит название после секс-скандала

Покойного основателя Johnny's Джонни Китагаву ранее обвинили в сексуальном насилии и эксплуатации многочисленных подопечных, в том числе подростков

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Ведущее японское продюсерское агентство Johnny's сменит название после скандала с его теперь уже покойным основателем Джонни Китагавой, которого обвинили в сексуальном насилии и эксплуатации многочисленных подопечных, в том числе подростков. Об этом было объявлено на пресс-конференции в понедельник.

Компания будет названа Smile-up и теперь займется компенсациями жертвам насилия. Специально созданный для этого комитет уже получил обращения от 478 пострадавших, которые обратились за консультациями. После урегулирования всех вопросов, связанных с компенсациями, эта компания прекратит свое существование, а продюсерскую деятельность продолжит дочерняя фирма, название которой пока не определено. Во главе компании встанет Нориюки Хигасияма, который возглавил агентство Johnny's после того, как племянница Китагавы Джули Кэйко Фудзисима признала его ответственность за насилие и ушла в отставку.

"Я считаю, что как родственница Китагавы я должна закрыть Johnny's. Я хочу стереть все следы Джонни Китагавы из этого мира", - призналась Фудзисима в письме, которое было зачитано на пресс-конференции.

Агентство Johnny's, основанное Китагавой, считается монополистом на японском рынке шоу-бизнеса. Под его началом в стране развивались самые популярные группы и исполнители. В начале года британская вещательная корпорация "Би-би-си" выпустила документальный фильм, в котором выпускники агентства Johnny's рассказали о сексуальных истязаниях, которым их подвергал глава компании в обмен на организацию успеха на сцене. Китагава умер в 2019 году.