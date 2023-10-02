2 октября, 15:44

В Татарстане открыли штаб-квартиру "Алабуга Политех"

В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления ВТБ Андрей Костин и заместитель министра финансов Ирина Окладникова

КАЗАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Штаб-квартира образовательного центра "Алабуга Политех", где расположен хостел для студентов и жилье для руководства, открылась в Елабужском районе Татарстана, сообщает пресс-служба главы республики.

"Комплекс создан с целью обеспечения арендной жилой, образовательной, офисной и спортивной инфраструктурой сотрудников ОЭЗ "Алабуга" и студентов образовательного центра "Алабуга Политех", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова.

В комплексе расположено 706 квартир. Объект рассчитан на 2 тыс. человек. Отмечается, что помимо зон для работы и отдыха, здесь расположены аудитории, спортзал, детские игровые комнаты, салоны красоты, переговорные, экспозиция со скульптурами выдающихся личностей и прочие пространства. 

Теги:
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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