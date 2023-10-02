ДНР представит на форуме-выставке "Россия" розу из снарядов и "туннель времени"

Стенд площадью 100 кв. м выполнили в форме угольной горы

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика создаст для форума-выставки "Россия", которая пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года, стенд в форме угольной горы, где, в частности, можно будет увидеть двухметровую кованную розу из снарядов, туннель с презентацией истории республики и зону для панорамного фото. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на координатора экспозиции республики на форуме Елену Остроух.

"Основная фишка нашей экспозиции - это "туннель времени", выполненный в виде шахтной выработки. Вход в него расположен в левой части "угольной горы", далее он огибает ее сзади по периметру. Проходя по этому тоннелю длиной 15 м, посетители на огромных экранах смогут узнать об истории региона, начиная с петровских времен, когда горный инженер Григорий Капустин начал исследовать природу края, открыв месторождения "горючего камня" - угля - главного геологического богатства Донбасса", - цитирует агентство слова Остроух.

Сам стенд занимает площадь 100 кв. м, его высота - 7 м, он выполнен в форме угольной горы. Вся эта экспозиция будет состоять из интерактивных зон. "Нам очень важно показать историю, всю красоту и потенциал Донбасса, поэтому концепция представления ДНР на выставке состоит из четырех разделов: "Путь домой" - рассказ о том, как Донбасс возвращался в состав России, "Сделано под обстрелами" - о том, как регион жил и развивался в условиях украинской агрессии, "Возрождение в России" - современное восстановление, "Донбасс, в котором хочется жить" - перспективные проекты в регионе", - отмечает координатор экспозиции.

На одной из площадок будет установлен стенд с историей и описанием добываемого в Донбассе угля. Другую займет фотозона, где можно будет сделать панорамный снимок в образе донбасского медика, ополченца, шахтера или промышленника. Также на стенде установят двухметровую розу, выкованную из снарядов. Как поясняет агентство, роза уже более полувека является одним из традиционных символов Донецка, который носит звание города 1 тыс. роз. Ее создает донецкий мастер Сергей Логвиненко.

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Свои экспозиции представят все регионы России.