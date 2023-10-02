В регионах Поволжья в выходные ожидается существенное похолодание

В частности, в Саратове всю рабочую неделю ожидается 18-20 градусов тепла, преимущественно без осадков

ТАСС, 2 октября. Температура воздуха в регионах Приволжского федерального округа, где держится аномально теплая погода, к концу недели приблизится к климатической норме, а с выходных начнется существенное похолодание, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Понижение температуры в Поволжье идет очень постепенно, мягко, фронтальный раздел медленно перемещается на восток, мешает ему в этом антициклон, который продолжает нагнетать теплый воздух с юга на юго-восток Поволжья. Температура выше климатической нормы [наблюдается] по всему Поволжью, аномалия завтра будет достигать 4-6 градусов. Но к концу недели холодный фронт все-таки пересечет Поволжье, температура на большей части региона придет в норму. Если ожидать более сильного понижения температуры, то это произойдет только в выходные, а на севере округа - в конце рабочей недели", - сказала Котилевская.

По ее словам, в Нижнем Новгороде завтра ожидается плюс 15-17 градусов, в среду температура воздуха повысится до 20 градусов. С четверга начнется небольшое понижение температуры - до 15 градусов, в пятницу ожидаются дожди, воздух не прогреется выше 10-12 градусов. В Кирове завтра ожидается 12-14 градусов, в среду - около 15 градусов, пройдут дожди. В четверг и пятницу прогнозируется 9-11 градусов, возможны небольшие дожди.

В Казани сегодня и завтра дожди, при этом будет достаточно тепло - 15-17 градусов. В среду и четверг осадков не ожидается, воздух прогреется до 16 - 18 градусов, к пятнице станет немного прохладнее - 14-16 градусов. Ульяновск тоже находится в зоне фронта, поэтому завтра пройдут небольшие дожди, а температура воздуха понизится до 12-14 градусов. В среду вновь потеплеет до 18 градусов, усилится юго-западный ветер, в четверг ожидаются кратковременные дожди, в пятницу будет около 15 градусов тепла, без осадков.

В Ижевске завтра ожидаются дожди, 10-12 градусов тепла, с середины недели - 13-15 градусов и ветрено. В Чебоксарах на протяжении всей недели возможны небольшие кратковременные дожди, температура воздуха при этом будет держаться на уровне 14-16 градусов, к пятнице станет чуть прохладнее - 13-14 градусов.

В Пензе завтра 17-19 градусов, без осадков, в четверг возможны кратковременные дожди, в пятницу станет чуть прохладнее - около 15-17 градусов. В Самаре до конца рабочей недели будет тепло - 18-20 градусов. В четверг вечером возможны кратковременные дожди, в пятницу станет прохладнее - 15-17 градусов, в Уфе до конца недели кратковременные дожди и 15-17 градусов.

Ночные заморозки

В Саратове всю рабочую неделю ожидается 18-20 градусов тепла, преимущественно без осадков. По информации ГУ МЧС региона, несмотря на теплую погоду днем, ночью в низинах уже отмечались заморозки. Понижение температуры ожидается и в Оренбургской области, к выходным, ранее там также прогнозировались заморозки ночью и утром 2 октября.

В Пермском крае, по данным пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), первая неделя октября будет теплой, на 4 градуса теплее нормы. С 8 октября в Прикамье ожидается вторжение холодного воздуха, но до этого дня температура воздуха днем будет стабильно держаться выше плюс 10 градусов.