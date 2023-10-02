В Рособрнадзоре отметили, что серьезных изменений в ЕГЭ в 2024 году не будет

Руководитель службы Анзор Музаев сообщил, что в 2024 году произойдет окончательный переход на новые школьные стандарты

СЫКТЫВКАР, 2 октября. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проводиться в 2024 году без серьезных изменений. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В ЕГЭ в следующем году серьезных изменений нет. Все изменения по ЕГЭ мы традиционно публикуем до начала нового учебного года, правила игры выпускники должны знать с первого дня учебы. Это демоверсии по предметам, контрольно-измерительные материалы (КИМ). Мы опубликовали, идет общественное обсуждение, которое продлится до ноября. Как правило, кардинальных изменений в содержании КИМов не бывает, но есть нюансы, на которые экспертное сообщество, в первую очередь учителя, акцентируют внимание. Часто мы видим полезные замечания и их учитываем", - рассказал Музаев в ходе поездки в Сыктывкар.

По его словам, содержательная часть ЕГЭ меняется планово уже несколько лет в связи с переходом на новый образовательный стандарт. Была договоренность не вводить в стресс систему образования, учителей, детей и родителей, а все задания переводить на новый стандарт поэтапно.

"В следующем году мы завершим, и окончательный переход на новые [школьные] стандарты произойдет. Что касается процедуры проведения, то пока мы не видим серьезных изменений, все в том же формате, что было в прошлом году, порядок проведения экзамена мы не меняем", - подытожил глава Рособрнадзора.