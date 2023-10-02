В Севастопольской школе искусств открыли первый учебный год

Всего в школе будут заниматься 960 детей

ТАСС, 2 октября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник дал старт первому учебному году в Севастопольской детской школе искусств (СДШИ), открытой в марте при участии президента РФ Владимира Путина. Всего в школе будут заниматься 960 детей, сообщил журналистам Развожаев.

"Конечно, первый набор - это большая ответственность. Сейчас полностью сформирован преподавательский состав, программы утверждены, ребята сегодня начинают заниматься. Почти тысяча ребят, из них 300 - это наша Севастопольская детская художественная школа, которая теперь получила новые мастерские. <...> И 660 - это новые направления, которые сегодня были озвучены. Это и хореография, и театр", - сказал Развожаев.

В школе создано 40 современных учебных классов, в том числе 15 аудиторий живописи, 12 производственных художественных и ремесленных мастерских, 5 компьютерных классов, библиотечно-информационный центр, выставочный и конференц-залы. Учреждение предлагает семь общеразвивающих программ как на бюджетной, так и платной основе.

"Отдельно благодарю Владимира Львовича Машкова (художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ - прим. ТАСС), его школа взялась курировать театральное направление. Экзамены прошли максимально объективно, максимально независимо, и ребята, которые поступили, могут гордиться, потому что действительно их таланты признаны очень широким, объективным и независимым жюри", - добавил губернатор.

В середине марта, в день празднования 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, Путин приехал в Севастополь, где ему показали детскую школу искусств и детский центр "Корсунь" - первую часть проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Предполагается, что к 2027 году в школе будут учиться более 1,3 тыс. детей.