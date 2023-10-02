В сыктывкарском техникуме начали обучать первых операторов дронов

Как отметил глава Коми Владимир Уйба, практически все министерства и ведомства региона заинтересованы в подготовке таких специалистов, которые нужны во всех сферах народного хозяйства, в военном деле, в разведывательных целях

СЫКТЫВКАР, 2 октября. /ТАСС/. Центр подготовки операторов беспилотников открыли в Республике Коми на базе Сыктывкарского автомеханического техникума. Ажиотаж при поступлении на эту специальность свидетельствует, что программа современная и перспективная, вопрос о недоборе на нее точно не будет стоять, отметил приехавший в Сыктывкар руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Сейчас стартовал большой мониторинг всех уровней образования, основной интерес вызывает профессиональное образование. Мы столкнулись с ситуацией, что очень много программ, какие-то нам достались еще от Советского Союза, какие-то родились в нашей новой действительности <...>. Обращаюсь к директорам вузов, техникумов: не бойтесь, идите в сторону обновления образовательных программ, тех, которые нужны сейчас стране. И тогда вопросы, которые сегодня возникают - есть набор или нет - уйдут в прошлое. Когда молодые люди увидят, что программы современные, востребованные и перспективные, вопроса о недоборе точно не будет. Конкретно здесь ажиотаж на этом направлении [операторов беспилотников]", - сказал глава Рособрнадзора.

Как отметил глава Коми Владимир Уйба, практически все министерства и ведомства региона заинтересованы в подготовке таких специалистов, которые нужны во всех сферах народного хозяйства, в военном деле, в разведывательных целях. "В поисках пропавших людей, при лесных пожарах, при разливах нефтепродуктов, что особенно актуально для нашей республики. Очень активно беспилотники используются в ходе спецоперации. Мы думаем о будущем, будем готовить наших ребят для работы на созидание и мирное будущее...Создаем базу, чтобы ребята были трудоустроены именно в Коми", - сказал руководитель региона.

В связи высоким конкурсом при наборе помимо бюджетной группы в 25 человек была сформирована и платная группа из 25 человек, рассказала журналистам глава Минобразования и науки Коми Наталья Якимова. Программа рассчитана на 3 года и 10 месяцев и подготовку специалистов широкого профиля, которые будут востребованы в сфере пожарной охраны, защиты лесов, структуре МЧС, МВД, сельском хозяйстве. При большем спросе работодателей набор будет расширен.

Гостям показали учебные аудитории, где ребята отрабатывали навыки пилотирования в виртуальной сети и вживую на реальных дронах, собирали макеты беспилотников. Студенты будут изучать программирование, метеорологию и многие другие дисциплины, рассказал преподаватель Павел Голованов. Для подготовки ребят привлечены специалисты предприятий, в частности, действующие пилоты региональной авиакомпании "Комиавиатранс", рассказала директор техникума Ирина Юрецкая.