Марий Эл направит 400 млн рублей на восстановление подшефных территорий Запорожья

Подрядные организации уже закончили работы в трех средних образовательных учреждениях, двух учреждениях дошкольного образования и одном объекте здравоохранения

ТАСС, 2 октября. Республика Марий Эл планирует направить более 400 млн рублей на восстановление Куйбышевского района Запорожской области до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщил и.о. председателя правительства Республики Марий Эл Евгений Кузьмин.

"В 2023 году - 150,99 млн рублей. В 2024 году - 125 млн рублей, в 2025 году - 130 млн рублей", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Подрядные организации уже закончили работы в трех средних образовательных учреждениях, двух учреждениях дошкольного образования и одном объекте здравоохранения. В одной из школ планируется ремонт пищеблока.

Кроме того, организации и учреждения из Марий Эл оказали гуманитарную помощь: помогли создать передвижной автоклуб, передали оргтехнику, книги, интерактивные доски для образовательных учреждений и библиотек. Медицинские бригады республики организовали в Куйбышевском районе Запорожской области диспансеризацию взрослого населения, которая продлится до 5 октября 2023 года, в том числе запланирован осмотр маломобильных групп населения на дому.

Также республика оказала помощь в дооснащении медорганизаций лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе для жителей, страдающих гипертонической болезнью.

В апреле 2023 года было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и военно-гражданской администрацией Куйбышевского района Запорожской области. Республика помогала организовать летний детский отдых в загородных лагерях Марий Эл и оснастить образовательные учреждения к учебному году.