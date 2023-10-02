Все образовательные организации в новых регионах получили аккредитацию

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что проблем при получении документов выпускников также нет, все аккредитованы и подпадают под одинаковую юрисдикцию РФ

СЫКТЫВКАР, 2 октября. /ТАСС/. Все образовательные организации Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей прошли лицензирование и получили временную государственную аккредитацию. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Процесс временной аккредитации образовательных учреждений в новых регионах России завершен. Они находятся в особом статусе, есть переходный период, есть постановление правительства РФ. И все образовательные учреждения в новых территориях у нас пролицензированы и аккредитованы, процесс этот мы сопровождали в ручном режиме", - рассказал глава ведомства в ходе поездки в Сыктывкар.

По его словам, проблем при получении документов выпускников также нет, все аккредитованы и подпадают под одинаковую юрисдикцию Российской Федерации. "Все образовательные организации в новых регионах - школы, колледжи и вузы - лицензию и временную аккредитацию имеют", - подчеркнул Музаев.

Как сообщало ведомство ранее, временные лицензии выдаются на срок до 2026 года, далее бессрочные лицензии будут выдавать региональные управления субъектов.