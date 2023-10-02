В Таганроге выявили острую кишечную инфекцию у школьников

Детей перевели на дистанционный режим, ситуация находится на контроле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Острую кишечную инфекцию, спровоцированную РНК норовируса, выявили у учеников начальных классов таганрогской школы Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

"По результатам санитарно-противоэпидемических мероприятий ситуация следующая. У ряда школьников выделен РНК норовируса. У сотрудников пищеблока норовивирус не обнаружен. Данные о пищевом отравлении не находят лабораторного подтверждения", - написал Фатеев.

По его словам, детей перевели на дистанционный режим, ситуация находится на контроле. Информация о числе заболевших детей администрацией Таганрога и Минздравом Ростовской области в настоящее время не предоставлялась.

По данным управления Роспотребнадзора Ростовской области, в школе провели санитарно-противоэпидемические мероприятий для предотвращения распространения острой кишечной инфекции. В настоящее время новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в 30-й школе Таганрога произошло массовое отравление детей начальной школы, в произошедшем разбирался Роспотребнадзор.