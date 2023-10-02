В Саратове определили улицы, где запретят ездить на электросамокатах

Движение будет запрещено на Набережной, проспекте Столыпина, на пешеходной части бульваров на улицах Рахова и Астраханской, в Городском и Детском парках, саду "Липки", парке у пруда Семхоз

САРАТОВ, 2 октября. /ТАСС/. Перечень улиц и парков, где будет ограничено движение средств индивидуальной мобильности, определили в Саратове. Об этом сообщила мэр города Лада Мокроусова в своем Telegram-канале.

К средствам индивидуальной мобильности относят, в частности, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса.

"Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта подготовлен перечень улиц, где будет ограничено движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Вопрос был вынесен на комиссию по безопасности дорожного движения", - написала Мокроусова.

Комиссия посчитала необходимым установить дорожные знаки, запрещающие передвижение граждан на СИМ на основных пешеходных улицах города. Движение будет запрещено, в том числе на Набережной, проспекте Столыпина, на пешеходной части бульваров на улицах Рахова и Астраханской, в Городском и Детском парках, саду "Липки", парке у пруда Семхоз.

Ранее с соответствующим вопросом к мэру обратился прокурор Саратова Максим Енишевский. Как сообщала Мокроусова, комиссия рассматривала улицы, где самокаты создают угрозу для пешеходов.