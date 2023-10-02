2 октября, 16:42
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Более 59 тыс. переселенцев из Карабаха воспользовались помощью правительства Армении

Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян отметила, что сейчас из 100 520 переехавших в страну насильственно перемещенных армян Нагорного Карабаха зарегистрировались 91 031

ЕРЕВАН, 2 октября. /ТАСС/. Более 59 тыс. человек, переехавших из Нагорного Карабаха в Армению, воспользовались программой помощи правительства. Об этом в понедельник на брифинге сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

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"Число жителей Нагорного Карабаха переехавших в Армению после последнего обновления не увеличилось. На данный момент из 100 520 переехавших в Армению насильственно перемещенных армян Нагорного Карабаха зарегистрировались 91 031. 59 059 человек воспользовались программой помощи правительства. Это и обеспечение жильем, и различная другая помощь", - сказала Багдасарян.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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