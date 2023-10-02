Северная Осетия отремонтирует 200-летний храм в подшефном поселке Запорожья

Кровельные работы начнут в середине октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии отремонтируют храм в подшефном поселке Черниговка Запорожской области, сообщил глава региона Сергей Меняйло на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас по просьбе главы администрации ремонтируем крышу храма, там древний храм", - сказал Меняйло.

Как рассказал ТАСС настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы Павел Штефура, храм нуждается в реставрации, необходимо менять кровлю. Последний раз работы там проводились в 1970 году и сейчас она вся протекает.

"На данный момент, как мне сообщили, заказали уже листы металлопрофиля, в середине октября, когда будут доставлены материалы, начнут кровельные работы. Сергею Ивановичу [Меняйло] и всей его команде - большое спасибо", - сказал Штефура.

Храм был построен в 1824 году, позже его перестроили под Дом культуры. С 1991 года прихожане своими силами восстанавливали храм.

В селе Черниговка Северная Осетия уже отремонтировала три школы и один детский сад. Там восстановлено водоснабжение, сейчас ремонтируются скважины. Также налажены поставки воды в те населенные пункты, где есть перебои, для населения организован подвижный медицинский комплекс, в котором можно пройти обследования.

Северная Осетия взяла шефство над Черниговским районом Запорожья. Соглашение глава республики Меняйло подписал с и.о. губернатора Запорожской области Евгением Балицким.