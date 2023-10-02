Во Франции зафиксировали рекордную для октября жару

Столбик термометра в коммуне Бегар поднялся до 35,9 градуса Цельсия, сообщил телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Французские метеорологи зафиксировали рекордно высокую для октября температуру на юго-западе республики. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, столбик термометра в коммуне Бегар (департамент Ланды) поднялся до 35,9 градуса Цельсия, побив рекорд 1988 года, когда в столице Корсики Аяччо было зафиксировано 35 градусов.

В соседнем с Ландами департаменте Атлантические Пиренеи также наблюдаются температуры выше 35 градусов. Кроме того, аномальная жара с температурой на уровне 31-33 градуса зафиксирована и в других городах страны: Бордо, Пуатье, Тулузе и Экс-ан-Провансе.

Как ранее сообщила национальная метеослужба Meteo France, прошедший сентябрь в стране стал небывало теплым. Средняя температура составила 21,5 градуса, что на 3,5 градуса выше, чем в период с 1991 по 2020 год.