Ярославский университет запустил новую программу аспирантуры по когнитивному моделированию

Набор аспирантов начнется в 2024 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова открыл новую программу аспирантуры по специальности "Когнитивное моделирование", молодые ученые будут работать с нейросетями и крупными массивами данных на стыке информационных технологий и психологии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Набор аспирантов начнется в следующем году. Обучение будет проводить факультет информатики и вычислительной техники ЯрГУ.

"В ЯрГУ им. П. Г. Демидова утверждена программа аспирантуры по научной специальности "Когнитивное моделирование". Она подготовит исследователей на стыке сфер ИТ и психологии, которые смогут как работать с нейросетями и крупными массивами данных, так и изучать модели мыслительных процессов человека и использовать современные инструменты на основе искусственного интеллекта в передовой научной деятельности", - сказали в пресс-службе.

Аспиранты изучат алгоритмы решения практических задач в науке, производстве и экономике, а также научатся строить когнитивные модели для анализа этих процессов. Молодые ученые исследуют методы принятия решений компьютера и человека в определенных системах знаний. После окончания программы кандидаты наук будут уметь проектировать и разрабатывать веб-сервисы и информационные системы, а также смогут стать станут наставниками для IT-специалистов.