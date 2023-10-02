В Госдуму внесли законопроекты о едином тарифе страховых взносов

Депутаты от фракции "Справедливая Россия - За правду" предлагают признать утратившим силу положение, которое устанавливает предельную величину базы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы два законопроекта об установлении единого для всех тарифа страховых взносов в Социальный фонд РФ в размере 30%, в том числе для лиц со сверхдоходами - действующую для них льготную ставку в 15,1% предлагается отменить. Документы размещены в думской базе данных.

Как напоминают авторы инициативы, в связи с объединением Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ с 1 января 2023 года было установлено новое регулирование порядка исчисления и уплаты страховых взносов. Единый тариф страховых взносов (на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) установлен в размере 30% в пределах единой предельной величины базы и 15,1% свыше базы (1 917 000 рублей).

Депутаты предлагают внести изменения в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и признать утратившим силу положение, которое устанавливает предельную величину базы. В Налоговом кодексе предполагается пункт 3 статьи 425 изложить в новой редакции, согласно которой с 2023 года устанавливаются единые тарифы страховых взносов в 30% на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

"Действующие льготы по страховым отчислениям для богатого меньшинства необходимо отменить, они усугубляют неравенство и ведут к дефициту пенсионной системы. Внесенным в Госдуму законопроектом я предлагаю установить единую ставку страхового тарифа в 30%", - пояснил в своем Telegram-канале Миронов.

Он отметил, что большинство граждан с низкими и средними доходами отчисляют вдвое больше меньшинства, получающего сверхдоходы. Введение единого страхового тарифа в 30% и увеличение ставки "для обладателей высоких доходов" авторы инициативы считают "более обоснованным и справедливым", добавил Миронов.