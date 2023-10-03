На Камчатке в школах отменили занятия первой смены

Как сообщили в мэрии Петропавловска-Камчатского, причиной стали дождь и ветер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /ТАСС/. Уроки для первой смены в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за подошедшего к берегам Камчатки охотоморского циклона, сообщает во вторник пресс-служба мэрии города.

"3 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены", - говорится в сообщении.

Циклон подошел к берегам Камчатки 2 октября, он принес на полуостров дождь и ветер до 30 м/с. Спасатели предупреждают о возможных паводках, задержаны вылеты рейсов в Оссору, Тигиль и Северо-Курильск. В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском дождь и ветер около 20 м/с.