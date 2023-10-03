2 октября, 22:39

"Известия": Россия начала переговоры с Анголой об открытии прямого авиарейса

Турар Казангапов/ ТАСС
© Турар Казангапов/ ТАСС

Республика уже ввела безвизовый режим для российских туристов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Анголе Владимир Тараров сообщил, что республика ввела безвизовый режим для российских туристов, ведутся переговоры об открытии прямого авиарейса между Москвой и Луандой.

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"У меня был разговор с руководством ангольской авиакомпании TAAG и Росавиацией. У них есть взаимопонимание, я им предложил провести встречу и просчитать экономику", - заявил посол в беседе с газетой "Известия".

В МИД РФ пояснили "Известиями", что ведется постоянная работа в Африке, Азии, Ближнем Востоке и Латинской Америке по проектам документов об отмене визовых ограничений или упрощению поездок. 

Теги:
АнголаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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