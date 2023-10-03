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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Италия выделила €4 млн Красному Кресту на помощь Армении

В Риме ранее сообщили, что Ереван обратился за соответствующей помощью в Еврокомиссию

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Италии выделили €4 млн в пользу итальянского отделения Красного Креста для оказания помощи армянскому населению, столкнувшемуся с кризисом в Нагорном Карабахе.

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Как сообщили в МИД Италии, мера направлена на "оказание гуманитарной помощи в результате ситуации в Нагорном Карабахе и поддержку десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома и переехать в Армению".

Ранее в Италии сообщили, что армянские власти обратились за соответствующей помощью в Еврокомиссию.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлахе прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным армянской стороны, число вынужденно перемешенных лиц из Нагорного Карабаха превысило 100 тыс. 

Теги:
АрменияИталияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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