В России могут пересмотреть список создаваемых заповедников

В обращении Экспертного совета по заповедному делу в Минприроды выдвинута инициатива по учреждению института научных руководителей проектных работ для создания каждой ООПТ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Экспертный совет по заповедному делу направил обращение в Минприроды с просьбой пересмотреть список заповедников и национальных парков, которые планируется создать в 2024-2026 годах. Об этом пишет газета "Известия", которая ознакомилась с документом.

Из документа следует, что Особо охраняемые природные территории (ООПТ), к которым относятся заповедники и национальные парки, создаются без должного научного обоснования. В нескольких случаях их создают там, где это проще, а не где необходимо.

"Погоня за формальными количественными показателями никоим образом не работает на достижение целей формирования географической сети ООПТ и лишь девальвирует идею заповедного дела ", - считают участники экспертного совета.

В документе выдвинута инициатива по учреждению института научных руководителей проектных работ для создания каждой ООПТ, а при необходимости по привлечению к такой работе государственных и общественных деятелей.

В Минприроды сообщили газете о готовности рассмотреть инициативу, когда получат ее в установленном порядке.