Гинцбург рассказал, что привился вакциной от ковида с актуализированным составом

Директор центра им. Гамалеи подчеркнул, что чувствует себя прекрасно

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург привился вакциной от коронавирусной инфекции с актуализированным штаммовым составом. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех разработанных центром вакцин с измененным антигенным профилем - "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник лайт".

"Я еще давно провакцинировался новой вакциной, не той, которую мы сейчас будем предлагать. Сейчас мы будем предлагать совсем актуальную. И актуальной провакцинировался (с актуализированным антигенным составом - прим. ТАСС), [вчера] сдал антитела. Я и еще 100 или 200 человек, которые вакцинировались, чувствуют себя прекрасно. <…> Никто не заболел, не жаловался. Через некоторое время посмотрим титр вируснейтрализующих антител. Как вы понимаете, это нельзя засчитать в качестве клинического испытания, потому что [привитые] - добровольцы", - сказал он.

Гинцбург пояснил, что вакцинировались сотрудники центра им. Гамалеи и их родственники. Сам ученый, по его словам, привился три недели назад. Вакцинный препарат Гинцбургу вводился интраназально, поэтому вируснейтрализация не будет такой же высокой, как при внутримышечной инъекции, заметил он.

"Но, тем не менее, я надеюсь, будет определенный показатель повышения титра протективных антител", - сказал он.