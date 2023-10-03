В Новосибирской области благодаря прокуратуре более 100 детей обеспечили датчиками глюкозы

Как сообщили в ведомстве, на это из областного бюджета выделили почти 250 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Более 100 детей, страдающих диабетом, обеспечили сканерами и датчиками системы флеш-мониторинга глюкозы в Новосибирской области благодаря прокуратуре.

"Прокурорами направлено почти 250 исковых заявлений о понуждении регионального министерства здравоохранения обеспечить несовершеннолетних сканерами и датчиками системы флеш-мониторинга глюкозы в крови. 140 исков рассмотрены и удовлетворены, более 100 детей обеспечены такими системами", - сообщили в прокуратуре.

На указанные цели из областного бюджета уже выделено почти 250 млн рублей. В прокуратуре добавили, что для восстановления прав ребенка-инвалида на льготное обеспечение необходимыми медицинскими изделиями родителю (законному представителю) следует обратиться в органы прокуратуры по месту жительства с заявлением и документами, подтверждающими наличие диагноза и назначение врача.

Вопрос обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом I типа, медицинскими изделиями актуален для жителей региона, поскольку льготное предоставление этих медицинских изделий за счет средств бюджета не предусмотрено действующим законодательством, права детей-инвалидов восстанавливают прокуроры путем обращения в суд с исками.