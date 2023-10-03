В Сан-Франциско владельцы яхт столкнулись с систематическими нападениями "пиратов"

Жертвы были вынуждены, не обращаясь к полиции, лично противостоять бандам, передает телеканал Fox News

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Владельцы яхт и плавучих домов в заливе Сан-Франциско (штат Калифорния) столкнулись с необходимостью "физически отбиваться от морских бандитов", появившихся вследствие кризиса бездомности. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Он отмечает, что налеты на яхты и плавучие дома начались летом этого года. Забрав ценные вещи, преступники либо топят суда, либо бросают то, что от них осталось за много километров от места преступления. "Пираты" появились вследствие стремительно увеличивающегося количества бездомных в Окленде (штат Калифорния), указывает телеканал.

"Множество судов были украдены и разграблены. Жертвы были вынуждены, не прибегая к помощи полиции, лично противостоять преступникам, чтобы вернуть свое имущество", - приводит Fox News слова бывшего капитана одного из местных портов.

Как заявил телеканалу начальник полиции округа Аламида, его департамент совместно с полицией Окленда и береговой охраной работают над решением проблемы, однако нехватка численного состава осложняет ситуацию.