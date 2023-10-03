В Хабаровском крае выберут бренд региона

Как сообщили в правительстве края, на выбор представили семь вариантов

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Голосование за бренд региона началось в Хабаровском крае, сообщается на сайте краевого правительства. На выбор представлено семь вариантов, в основе - изображения тигра, медведя и истребителя, в основном в цветах флага региона - белом, голубом и зеленом.

"В Хабаровском крае совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата определил варианты логотипов для формирования регионального бренда. На платформе "Голос27" жители региона могут проголосовать за один из семи эскизов, который станет знаком качества местной продукции, а также будет способствовать ее продвижению, популяризации и узнаваемости", - говорится в сообщении.

Всего от жителей края поступило 17 вариантов. Некоторые были представлены полноценными брендбуками.

Как уточняется, было принято изменение в законодательство, которое вводит термин "географическое указание". Это специальное обозначение, способное идентифицировать товар по происхождению с определенной территории, его качество и другие свойства. Со ссылкой на министра промышленности и торговли Хабаровского края Евгения Романова отмечается, что согласно закону, географическое указание можно зарегистрировать только в отношении тех товаров, которые в полной мере или частично производятся на указанной территории.

"Поэтому мы в дополнение к знаку "Наш выбор 27" предлагаем ввести знак, который будет иметь правовой статус географического указания", - сказал он.

Свои предложения ранее уже направили представители предпринимательского сообщества, ассоциации производителей и операторов наружной рекламы, объединения предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Эти варианты были представлены губернатору края.

"Наша задача - продвижение товаров, произведенных в регионе. И здесь, конечно, необходим единый бренд. В ноябре в Москве стартует выставка "Россия", где мы представим наши достижения. Кроме того, ежегодно участвуем в других мероприятиях, в их числе - Восточный экономический форум", - добавил сопредседатель краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Илья Немиш.

Разработку и внедрение бренда глава региона Михаил Дегтярев поручил Минсельхозу, Минпромторгу и Минэкономразвития края. Выбрать его должны жители.

Наш выбор 27

Несколько лет назад в крае был зарегистрирован региональный экспортный бренд "Наш выбор 27" (27 - код региона). Его создавали для поддержки местных производителей продукции и поставщиков услуг. Название жители Хабаровского края выбирали с помощью интернет-голосования, логотип определяла специальная комиссия, им стал белый истребитель с цифрой 27 на зелено-голубом фоне.