В России 4 октября пройдет проверка систем оповещения

Ее проведут во всех субъектах страны с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Проверка систем оповещения населения пройдет 4 октября на территории всей России, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. Проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалов будет проведена 4 октября", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что при включении сирен не нужно паниковать. "Необходимо включить теле- или радиоэфир и прослушать информацию, которая должна быть со следующим содержанием: "Проводится проверка готовности системы оповещения населения", - сказали в пресс-службе.

"Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данный комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения", - добавили в пресс-службе.

С 1 сентября местные власти обязаны проводить такие проверки два раза в год.