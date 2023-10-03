Самолеты вылетели на север Хабаровского края после задержки из-за непогоды

Вылеты откладывали из-за низкой облачности и ограниченной видимости

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Самолеты из Хабаровска в город Николаевск-на-Амуре и в поселения Херпучи и Аян на севере Хабаровского края вылетели после задержки из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Рейс Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян за 29 сентября вылетел, также вылетел самолет по направлению из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Херпучи за 30 сентября", - сказали в аэропорту. Вылеты откладывались из-за низкой облачности и ограниченной видимости. В Хабаровском крае с выходных шли дожди, особенно сильные - на севере региона, в Аяно-Майском районе. Там выпало до 60-80% месячной нормы осадков.

Вылет из Хабаровска до Николаевска-на-Амуре и Аяна за 2 октября перенесен на среду. Как сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии", во вторник были задержаны вылеты из Николаевска в Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск, это произошло из-за временного отсутствия электроэнергии в аэропорту Комсомольска. По той же причине задержался самолет из Хабаровска в Комсомольск и Чумикан.

Во вторник в Хабаровске 14 градусов тепла, без осадков, дует юго-восточный ветер со скоростью 2-5 м/с. Погода улучшилась и на больше части остальной территории региона.